“Hai ricevuto una richiesta di denaro improvvisa su Bancomat Pay o App simili collegate al tuo numero di telefono? Fai molta attenzione potrebbe essere una truffa”. Lo scrive in una nota la Questura di Agrigento invitando i cittadini a fare attenzione. I malintenzionati inviano richieste di pagamento a tanti utenti con la speranza che la fretta o la distrazione spingano ad autorizzare il trasferimento di denaro senza controllare.

Dalla Questura ecco alcune semplici regole per difendersi: verificare chi sta chiedendo il denaro prima di fare qualsiasi trasferimento; controllare sempre l’importo esatto e la causale; ignorare l’urgenza di messaggi allarmanti o pressanti; nel dubbio, rifiutare e contattare subito la propria banca. “La consapevolezza è la miglior difesa e se si notano movimenti sospetti o tentativi di truffa”.

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