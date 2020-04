La provincia di Agrigento piange un’altra vittima del Covid19

Sale a 8 il numero delle persone nate in provincia di Agrigento, e decedute per il Coronavirus fuori dall’Isola. Si è spento Camillo De Luca, di Canicattì, residente a Merate in provincia di Lecco. In questo stesso comune era morto un altro agrigentino.

Il primo decesso è stato quello di un quasi settantenne di Cianciana in Brianza, stessa tragica sorte è toccata a poco più che cinquantenne di Santa Elisabetta residente a Bergamo, morto in un ospedale di Milano. Altri decessi un licatese al Nord e un favarese quarantenne a Bruxelles.

Poi la morte di un impiegato postale di Grotte di quasi sessant’anni, residente anche lui a Merate, in provincia di Lecco, e un ottantenne di Aragona, impiegato di banca in pensione, in un paesino dell’Emilia Romagna dove viveva da parecchi anni.