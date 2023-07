La sicurezza e l’ordine pubblico guidano le modifiche alla processione di San Calogero, garantendo una celebrazione responsabile e consapevole

30 giugno 2023 – L’attesa processione di San Calogero ha dato il via a una spettacolare dimostrazione di fede, con una folla di devoti che si è unita per celebrare questo importante evento religioso. La presenza di oltre 80 tammurinara ha reso l’atmosfera ancora più vibrante e coinvolgente ma quest’anno una tradizione radicata è stata modificata per garantire la sicurezza dei partecipanti. Niente baci al simulacro all’uscita del santuario, durante le soste lungo il percorso.

La processione, che si svolge ogni anno in onore di San Calogero, santo patrono della città, ha subito delle variazioni su disposizione del rettore del santuario. Durante una conferenza stampa tenuta prima dell’inizio della celebrazione, il rettore ha annunciato che i partecipanti non potranno più baciare il simulacro durante le soste lungo il tragitto.

Questa decisione è stata presa per motivi di sicurezza e ordine pubblico, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle norme sanitarie. Durante le soste, il simulacro sarà circondato da un cordone di volontari abilitati e di portatori, che faranno rispettare la nuova disposizione.

“Il nostro obiettivo principale è la sicurezza di tutti i partecipanti alla processione di San Calogero”, ha dichiarato il rettore del santuario. “Abbiamo preso questa decisione per evitare il rischio di contagi e per mantenere un ordine pubblico adeguato lungo il percorso”.

La decisione di eliminare i baci al simulacro ha suscitato diverse reazioni tra i fedeli e i residenti della città, alcuni dei quali esprimono dispiacere per la modifica della tradizione. Tuttavia, molti comprendono la necessità di adattarsi alle circostanze attuali e di prioritizzare la sicurezza di tutti.

Nonostante il cambiamento nella tradizione, la processione di San Calogero continua ad essere un momento di grande devozione e spiritualità per i cittadini di Agrigento. Le celebrazioni proseguiranno come previsto, mantenendo viva l’importanza di questo evento religioso nella comunità.

L’adattamento delle tradizioni alle esigenze del momento è una dimostrazione di responsabilità e di attenzione verso la salute pubblica. La processione di San Calogero, nonostante i cambiamenti, rimane un simbolo di fede e di unione per la comunità di Agrigento.