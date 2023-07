Una calorosa accoglienza per il deputato italo-canadese Angelo Iacono nella sua città d’origine di Cattolica Eraclea durante la Festa del Canada.

Cattolica Eraclea si è riempita di calore ed entusiasmo mentre la comunità locale dava il benvenuto al prestigioso membro del Parlamento canadese, Angelo Iacono, nel suo paese d’origine. L’incontro si è svolto in occasione della Festa del Canada, che commemora l’anniversario dell’entrata in vigore del British North America Act il 1º luglio 1867. Tale atto unì le colonie britanniche della Nuova Scozia e del Nuovo Brunswick alla Provincia del Canada, corrispondente all’Ontario e al Quebec, per formare il Dominion del Canada.

“Oggi, nel palazzo comunale, abbiamo l’onore di ospitare il parlamentare canadese Angelo Iacono, originario di Cattolica Eraclea. Questa visita sottolinea ancora una volta il legame stretto e mette in evidenza che la nostra comunità è vicina alla comunità cattolica in Canada”, ha dichiarato il sindaco Santino Borsellino.

Angelo Iacono, avvocato e vicepresidente dell’Associazione dei Giuristi Italo-Canadesi del Québec, è stato eletto per la prima volta al Parlamento canadese nel 2015 con il Partito Liberale. La sua presenza a Cattolica Eraclea testimonia una forte connessione tra la sua carriera politica canadese e le sue radici in questa vivace comunità italiana.