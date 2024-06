Agrigento, 26 giugno 2024 – La Prefettura di Agrigento, in collaborazione con UNICEF, ha organizzato un importante incontro informativo sul tema dell’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati. L’evento, svoltosi presso il Palazzo del Governo, è stato moderato dal Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Prefettura, Dott. Gabriele Barbaro, e ha visto la partecipazione di esperti del settore come il Dott. Andrea Grasso, Alternative Care Expert di UNICEF, e la Dott.ssa Francesca Zappalà, operatrice territoriale del CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza).

L’incontro ha offerto l’opportunità di approfondire l’istituto dell’affido familiare per i minori migranti soli, un tema centrale del progetto “Terreferme”. Questo progetto, nato da una collaborazione tra UNICEF e CNCA, mira a connettere il sistema di accoglienza con le risorse rappresentate dalle famiglie affidatarie presenti sul territorio.

Numerosi attori locali hanno partecipato all’incontro, tra cui i Servizi Sociali dei Comuni della Provincia, l’Ufficio Minori della Questura di Agrigento, e diverse organizzazioni internazionali e umanitarie. Questo evento ha costituito un importante momento di confronto su un tema di grande rilevanza, non solo per i minori stranieri soli ma anche per quelli italiani.

A renderlo noto è stato Gabriele Barbaro, Dirigente Ufficio Immigrazione Prefettura di Agrigento.

L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse dal Prefetto Filippo Romano, volte a favorire il confronto e la collaborazione istituzionale su temi di interesse comune, evidenziando l’impegno della Prefettura nel promuovere soluzioni efficaci per l’accoglienza e il benessere dei minori non accompagnati.

Di seguito, immagini dell’evento che ha rappresentato un passo significativo verso un sistema di affido familiare più inclusivo e strutturato.