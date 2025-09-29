Akragas, le voci dalla sala stampa: La Porta, Longo, Catania e Tripoli commentano il debutto

Dopo la vittoria all’esordio contro il Pro Ragusa, la sala stampa dell’Esseneto ha ospitato le riflessioni dei protagonisti biancazzurri.

Il presidente Salvatore La Porta ha parlato senza filtri delle difficoltà incontrate e dell’emozione della prima casalinga:

«Sapevamo che ci attendeva una stagione complicata e oggi ne abbiamo avuto un assaggio. La squadra era ansiosa, la tensione si è sentita. Ho detto al capitano di divertirsi, perché la pressione ad Agrigento è sempre tanta, che tu giochi in Serie C o in Promozione. Tutti si aspettavano la vittoria, ma nel calcio non conta dominare: conta vincere. E i ragazzi hanno lottato fino alla fine, regalando un gol in più agli avversari. Oggi lo stadio era una festa, tra curva, tribuna e tante famiglie. Sono contento, ma sono solo i primi tre punti: non vanno sopravvalutati, servono piuttosto a dare entusiasmo a squadra, staff e tifosi».

A prendere la parola anche il direttore sportivo Tino Longo, mister Seby Catania e l’uomo del match Silvio Tripoli, autore della rete decisiva. Tutti hanno sottolineato l’importanza del successo inaugurale e la compattezza del gruppo.

Parole di stima sono arrivate pure dall’allenatore del Pro Ragusa, Alessandro Nigro, che ha fatto i complimenti all’Akragas per la vittoria, riconoscendo la qualità e la determinazione messe in campo.

