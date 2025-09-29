Catania: “Partita complicata, ma i ragazzi hanno dato l’anima. Vittoria meritata”

In sala stampa mister Seby Catania analizza con lucidità il debutto in campionato dell’Akragas.

«Era importante vincere e i tre punti sono arrivati. La partita è stata complicata, come mi aspettavo: conosco bene il Pro Ragusa, l’anno scorso ha fatto un grande campionato e ho allenato alcuni dei loro giocatori. Nella prima frazione abbiamo avuto due o tre occasioni importanti che non siamo riusciti a concretizzare, e questo ha fatto crescere un po’ di ansia. Loro hanno spezzettato il gioco, ma non abbiamo mai corso veri pericoli».

Il tecnico biancazzurro ha poi sottolineato le difficoltà con cui la squadra si è dovuta confrontare:

«Non vuole essere un alibi, ma oggi mancavano quattro giocatori per squalifica e due per infortunio. Nonostante questo i ragazzi non hanno mollato un attimo e alla fine siamo riusciti a sbloccarla. Sono contento per la società, per il pubblico e per Silvio Tripoli, un ragazzo generoso che si è fatto trovare pronto. Così come Nobile e tutti gli altri che hanno dato tutto in campo».

Sulla prospettiva del campionato, Catania non ha dubbi:

«È da un mese che lo ripetiamo: sarà una battaglia su ogni campo. Non c’è differenza tra questa Promozione e l’Eccellenza, ogni partita sarà dura. L’importante è continuare a migliorare, giorno dopo giorno, senza sentirsi mai appagati. Siamo una squadra nuova che ha bisogno di tempo e lavoro, ma i punti servono subito, quindi dobbiamo accelerare nella crescita. La cornice di pubblico oggi ci ha spinto fino all’ultimo minuto: è la cosa più bella che ci portiamo via insieme alla vittoria».

