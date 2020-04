La pizza gourmet a Ginevra, grazie a Carmelo Catarella

Dolce e salato, la pizza gourmet con riduzione a base di mirtilli sbarca a Ginevra grazie ad un agrigentino. “Ho portato la linea gourmet a Ginevra – dice Carmelo Catarella – con una nuova visione della pizza”. La pizza contemporanea, come la definisce Catarella, è realizzata con un pesto di rucola, mozzarella di bufala, gambero e riduzione di mirtillo. “Nessuno in Svizzera avrebbe mai pensato ad accostare dolce e salato e sta avendo un grandissimo successo nonostante l’emergenza Covid19”. Ovviamente le pizzerie in Svizzera sono aperte solo per asporto. “Nonostante le difficoltà – dice il pizzaiolo originario di Cammarata – in questo periodo si sta lavorando molto bene con take awey e il delivering”.