Fase 2, Ordine dei medici scrive alle autorità: “Scongiurare riattivazione di focolai”

Fase 2 emergenza Covid. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento in una nota inviata al Prefetto di Agrigento, ai Sindaci della provincia, alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria Asp, spiega che in vista della fase 2 dell’emergenza Covid è necessario “un potenziamento della sanità territoriale, al fine di scongiurare una riattivazione di focolai di contagio che fino ad oggi hanno colpito fortunatamente in modo molto marginale la nostra provincia di Agrigento”. Le iniziative che l’Ordine “ritiene utili e necessarie a promuovere la giusta e sicura attivazione della Fase 2”.

Pubblichiamo di seguito, integralmente, la nota

“Egr. Autorità,

come annunciato dal Governo, ci avviamo verso la tanto auspicata Fase 2 della emergenza covid-19.

Appare evidente come la Fase 2 della suddetta pandemia costituisce un momento importante ed estremamente delicato per tutta la comunità dal punto di vista soprattutto sanitario, perché l’auspicio di una ripresa sociale ed economica comporta una sicurezza della gestione sanitaria che deve essere affrontata da tutti con impegno, estremo senso di responsabilità, soprattutto dalle Istituzioni preposte alla gestione della organizzazione sanitaria, al fine di scongiurare una possibile riacutizzazione della stessa patologia contagiosa.

A tal fine l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, come organo sussidiario dello Stato e componente della Unità di crisi insediatasi presso la ASP di Agrigento, per la gestione e programmazione degli interventi sanitari utili al contenimento del contagio virale, individua e sostiene le iniziative che ritiene utili e necessarie a promuovere la giusta e sicura attivazione della Fase 2.

Si chiede pertanto:

il Tracciamento epidemiologico con rapidissime procedure di attivazione attraverso la somministrazione su larghissima scala di tamponi e test sierologici con ricerca di risposta anticorpale da eseguire soprattutto sul personale sanitario tutto, esposto in prima linea e sui cittadini in isolamento domiciliare e su soggetti paucisintomatici. Le suddette procedure dovranno dare certezza di negatività per potere consentire il rientro alla attività lavorativa con sicurezza, soprattutto per gli ex infetti che dovranno avere una certificazione di immunità.

Attivazione delle S.C.A. (unità speciali di continuità assistenziale) con il rapporto di una ogni 50mila abitanti o comunque una per ogni distretto, introdotte con il D.L. n° 14 del 09.03.2020, con la specifica funzione di effettuare la gestione domiciliare dei pazienti affetti da covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Con successive note (prot. N. 14254 dell 11.03.2020 e prot. 15450 del 18.03.2020) sono state inviate alle Aziende Sanitarie Provinciali indicazioni operative su organizzazione e funzioni di tali unità, estendendo il loro ruolo anche alla gestione dei casi sospetti ed alla esecuzione dei tamponi, provvedendo alla formazione dei suddetti operatori sanitari e all’adeguato approvvigionamento ed uso dei D.I.P.

Promuovere l’intervento dei MMG per l’applicazione e somministrazione dei protocolli terapeutici, utilizzando farmaci autorizzati da AIFA, che in virtù della sperimentazione effettuata in atto sono ritenuti validi nel trattamento della suddetta infezione con miglioramento della sintomatologia. Autorizzare le Farmacie ospedaliere a garantire la fornitura degli stessi farmaci ai MMG che, di concerto con le U.S.C.A. provvederanno in tal senso. Quanto sopra nelle previsione ipotizzabile che la diffusione del virus sul territorio duri ancora a lungo soprattutto sulla scorta del riscontro dei dati

Promuovere la programmazione di tele-medicina domiciliare che preveda l’utilizzo, da parte del paziente o del familiare, di semplici device in grado di rilevare i parametri fondamentali utili al monitoraggio dell’andamento della patologia.

Attivare la formazione del personale medico ed infermieristico selezionato per le attività sopra descritte.

Prevedere un uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale per tutta la collettività e pertanto, un rapido e massiccio approvvigionamento di mascherine chirurgiche.

Attivazione di servizio di controllo sanitario periodico con Medici competenti del lavoro presso le aziende autorizzate alla riapertura che in caso di necessità operino da filtro e applichino i protocolli sanitari previsti, isolando il lavoratore covid positivo ed attivando il percorso di triage;

Attivare disposizioni che consentano il distanziamento sociale obbligatorio nell’utilizzo dei servizi pubblici di trasporto, nella frequentazione di esercizi commerciali e locali pubblici, evitando pericolose concentrazioni di persone, dando ancora disposizioni per la periodica sanificazione dei siti sopracitati.

Quanto finora esposto, finalizzato ad un potenziamento della sanità territoriale, al fine di scongiurare una riattivazione di focolai di contagio che fino ad oggi hanno colpito fortunatamente in modo molto marginale la nostra provincia di Agrigento .

Fiduciosi che quanto sopra esposto venga sicuramente condiviso dalle S.V. Ill.me per garantire a tutti buona sanità e salute, si porgono”.

Il Presidente dell’Ordine, Dott. Giovanni Vento

Dott. Giovanni Vento