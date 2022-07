La pizza di Carmelo Pistritto “prende Il Volo”. Ieri sera, dopo il concerto, nell’area backstage del teatro Valle dei Templi, il pizzaiolo, che nel curriculum ha diversi successi, ha fatto gustate la sua pizza al trio composto dall’ agrigentino Ignazio Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I ragazzi de “Il Volo” sono stati accolti dal servizio offerto dal Team di Andrea Castellana responsabile per l’evento dell’area Food che si occupa di arredi per locali pubblici, di accoglienza e catering per artisti. “Grazie alla collaborazione di professionisti del settore food agrigentino- dice Castellana- Carmelo Pistritto e Eleonora Cavaleri hanno allietato con cena e pizza il trio che, aldilà dei pasti programmati, si sono lasciati andare con i proditti artigianali preparati per loro”.