L’abbandono di un patrimonio sportivo: la triste condizione del campo sportivo Villaseta e l’appello per il ripristino della pista di atletica

Tra i vari problemi che spesso affliggono le realtà comunali, uno dei più frequenti riguarda la non agibilità degli impianti sportivi esistenti. Tra gli esempi più eclatanti si può citare la pista di atletica della città di Agrigento, la quale versa in condizioni fatiscenti da decenni, rendendo l’impianto completamente inagibile.



Il campo sportivo Villaseta, di cui la pista fa parte, è stato inaugurato nel settembre 1980 con un incontro tra le nazionali femminili di atletica leggera Italia – Filandia. Atlete del calibro di Sara Simeoni, Gabriella Dorio, Margherita Gargano e Rita Bottiglieri hanno preso parte alla manifestazione, testimoniando l’importanza e la grandezza di quell’evento.



Tuttavia, dopo quei giorni gloriosi, l’impianto è stato chiuso e abbandonato. Decenni di incuria e mancanza di manutenzione hanno portato alla totale degradazione della struttura, rendendola inutilizzabile per gli atleti e per la comunità agrigentina. L’asfalto è ormai completamente deteriorato, con crepe e buche che rappresentano un pericolo per la sicurezza degli atleti. Le linee che delimitano le varie corsie sono sbiadite e in molti punti del percorso sono completamente scomparse. Le tribune e i recinti sono fatiscenti, rendendo impossibile l’organizzazione di qualsiasi evento sportivo o competizione ufficiale.



È incredibile pensare che un impianto sportivo che un tempo ha ospitato eventi di rilievo nazionale sia stato lasciato in uno stato di abbandono per così tanto tempo. Gli atleti agrigentini, appassionati di atletica leggera, sono stati privati della possibilità di allenarsi e competere in un ambiente adeguato alle loro esigenze, a causa della mancanza di volontà e investimenti da parte delle istituzioni preposte alla gestione degli impianti sportivi.



Lo sport rappresenta un diritto fondamentale di ogni individuo e la presenza di impianti sportivi funzionanti è essenziale per promuovere uno stile di vita sano e attivo nella comunità. La mancanza di una pista di atletica agibile a Agrigento rappresenta non solo un grave danno per gli atleti, ma anche una mancanza di opportunità per il territorio. Una pista di atletica adeguata può fungere da luogo di aggregazione sociale e sportiva, stimolando lo sviluppo di talenti e promuovendo un sano spirito di competizione tra i giovani.



È quindi urgente che le istituzioni locali e regionali prendano in considerazione questa situazione e agiscano di conseguenza. È necessario avviare un piano di ripristino della pista di atletica di Agrigento, reperendo i fondi necessari e programmando i lavori di ristrutturazione. Gli atleti e la comunità agrigentina meritano di avere un impianto sportivo all’altezza delle loro aspirazioni e bisogni.



L’attuale stato di abbandono e inagibilità della pista di atletica di Agrigento rappresenta un’inaccettabile mancanza di attenzione da parte delle istituzioni competenti. È giunto il momento di porre fine a questa situazione e di restituire dignità e opportunità agli atleti e alla comunità. Ripristinare la pista di atletica del campo sportivo Villaseta non solo soddisferà le esigenze sportive della città, ma contribuirà anche a promuovere il nome di Agrigento nel panorama sportivo nazionale.



È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni e una collaborazione tra enti locali, associazioni sportive e cittadini per raggiungere questo obiettivo. Agrigento ha una ricca storia sportiva e atletica che merita di essere preservata e valorizzata. È tempo di agire e di restituire agli atleti e alla città gli impianti sportivi che meritano, mettendo fine a questo stato di abbandono che dura ormai da troppo tempo.