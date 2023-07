Il cuore spirituale di Agrigento: la Parrocchia del Santissimo Crocifisso

Nella cornice della parrocchia del Santissimo Crocifisso, nel quartiere San Vito di Agrigento, si celebra un evento straordinario: don Melchiorre Vutera, parroco amato e stimato, festeggia il suo 50º anniversario dall’ordinazione sacerdotale. Un traguardo significativo che merita di essere celebrato e onorato.

Don Vutera, con il suo sorriso caloroso e la sua presenza rassicurante, ha dedicato cinque decenni al servizio di Dio e della comunità. Nel corso di questi anni, ha vissuto esperienze straordinarie e ha condiviso la sua fede con generosità e amore.

In occasione di questo importante anniversario, don Vutera ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Dio, definendolo “una bella mamma a cui rendere grazie per tutto ciò che mi ha fatto sperimentare in questi anni di ministero”. Ha inoltre espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo, a partire dai suoi genitori, la sua famiglia, il seminario e tutte le persone che ha incontrato lungo il suo cammino di servizio. VIDEO

Don Vutera ha trascorso anni preziosi del suo ministero in diverse esperienze, dal seminario agli animatori, dalla curia vescovile alle parrocchie di Casteltermini e Agrigento. Per 11 anni, nell’arcidiocesi di Agrigento, è stato il vicario del cardinale Francesco Montenegro. Di recente, ha avuto l’opportunità di servire come parroco nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, nel quartiere di San Vito, un’esperienza che lui stesso descrive come una fonte di gioia e un ritorno alla sua giovinezza, grazie all’incontro con tante persone speciali.

In occasione della celebrazione del 50º anniversario, padre Vutera invita tutti a partecipare alla santa messa che si terrà sabato 29 luglio 2023, alle ore 18:30, presso la Parrocchia del Santissimo Crocifisso ad Agrigento. Grato nel cuore e sicuro delle preghiere di sostegno, don Vutera si impegna a vivere sempre più evangelicamente il ministero sacerdotale, affidandosi alla guida del Signore Gesù e alla protezione di Maria, Madre della Chiesa.

Questo anniversario rappresenta un momento di grande gratitudine e riconoscimento per la dedizione e il servizio di don Melchiorre Vutera. La sua testimonianza di fede e amore verso il prossimo continua ad ispirare e arricchire la comunità di Agrigento. Auguriamo a don Vutera un felice 50º anniversario di ordinazione sacerdotale e tanti anni di continua benedizione nel suo cammino di servizio.