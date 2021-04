La parrocchia di San Leone accoglie il nuovo parroco: don Maurizio Di Franco

La comunità di San Leone, ad Agrigento, accoglie oggi il nuovo parroco don Maurizio Di Franco e saluta don Giuseppe Matraxia e don Matteo Mantisi destinati ad altra parrocchia. Don Maurizio Di Franco, originario di Canicattì, è stato ordinato sacerdote nel 2004 dall’allora vescovo di Agrigento, mons. Carmelo Ferraro. Diverse le esperienze vissute in questi anni a contatto con fedeli in varie realtà della diocesi agrigentina. Adesso la guida della parrocchia di San Leone, dopo la nomina di qualche tempo addietro da parte dell’arcivescovo mons. Franco Montenegro. La comunità parrocchiale sanleonina è cresciuta tantissimo negli anni. Un quartiere con quasi quattromila residenti. Non solo abitanti estivi ma gente che qui vive tutto l’anno.