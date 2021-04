Bonifica ambientale nella Valle del Belìce, La Rocca Ruvolo: “Un plauso al governo Musumeci”

“ Dopo decenni di attesa e promesse non mantenute da vari governi nazionali e regionali che si sono succeduti, finalmente i comuni belicini, grazie all’impegno del governo regionale, potranno avviare significativi interventi di riqualificazione e bonifica ambientale per lo smaltimento dell’amianto derivante dallo smantellamento delle baraccopoli costruite dopo il terremoto che nel 1968”. Lo scrive in una nota la deputata regionale e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo (esprimendo soddisfazione per gli undici progetti ammessi a finanziamento (oltre 9 milioni di euro) per diversi paesi delle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo. In particolare, a Montevago saranno realizzati interventi per la riqualificazione della Chiesa e dell’ex poliambulatorio nell’ex baraccopoli Bergamo e per la bonifica ambientale dei villaggi Tempo e Trieste. A Santa Margherita del Belice sono finanziati i lavori nell’ex baraccopoli di via Po e lo smaltimento delle discariche abusive di cemento amianto. Altri interventi saranno si realizzeranno a Partanna, Santa Ninfa, Vita e Roccamena. Sono ancora in fase istruttoria altri progetti per Menfi e Sambuca di Sicilia e Salaparuta.