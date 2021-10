La pallavolo Aragona vince l’allenamento congiunto con la Rizzotti

La Seap Dalli Cardillo Aragona chiude la pre season con una vittoria nell’allenamento congiunto con la Rizzotti Design Catania, anch’essa formazione di Serie A2. Al PalaNicosia di Agrigento le biancazzurre di coach Stefano Micoli si sono imposte per 2 set a uno, al termine di un test match bello e avvincente. Questi i parziali: 25-23, 20-25, 25-15. La squadra aragonese ha disputato un ottimo primo set, grazie ad un perfetto gioco di squadra con Stival e Caracuta in grande spolvero. Nel secondo set il Catania ha mostrato maggiore compattezza tra i reparti e trascinata da Fiore è riuscito a vincere il parziale. Nel terzo e ultimo set, la Seap Dalli Cardillo Aragona ha dettato legge con schemi efficienti ed una brillante condizione fisica. Le due formazioni sono scese in campo al gran completo, in vista dei rispettivi incontri di esordio nel campionato di Serie A2 di domenica 10 ottobre.

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha schierato inizialmente Caracuta in palleggio, Stival opposto, Negri e Bisegna centrali, Moneta e Dzakovic martelli – ricevitori. Vittorio libero. Nel corso della partita Zech, Ruffa e Zonta sono subentrate rispettivamente a Dzakovic, Vittorio e Stival. Non sono entrate Casarotti e Cometti.

La Rizzotti Design Catania di coach Mauro Chiappafreddo ha iniziato la partita con Bridi in regia, Fiore opposto, Casillo e Bertone centrali, Bordignon e Bulaich martelli – ricevitori, Bonaccorso libero. Poi spazio a Catania, Conti, Oggioni e Picchi.