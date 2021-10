La pallavolo Aragona pronta all’esordio in A2 sul campo dell’Olbia

E’ tutto pronto in casa Seap Dalli Cardillo Aragona per l’esordio nel campionato di Serie A2 sul campo del Volley Hermaea Olbia di domani, domenica 10 ottobre, alle ore 17. La squadra aragonese ha preparato la partita nel migliore dei modi, allenandosi con grande concentrazione e la giusta determinazione. A metà settimana il sestetto di coach Stefano Micoli ha svolto e vinto con merito un allenamento congiunto con il forte Catania, formazione di A2 del girone B. La Seap Dalli Cardillo Aragona è partita alla volta della Sardegna stamattina e farà ritorno in Sicilia lunedì sera. Nessun problema di formazione per l’Aragona, che alla vigilia della partita recupera le due centrali Benedetta Cometti e Michela Negri, reduci da leggeri infortuni. Tutte le altre atlete sono in ottime condizioni fisiche e pronte a dare battaglia al quotato avversario.

Ecco il roster della Seap Dalli Cardillo Aragona:

PALLEGGIATRICI: Valeria Caracuta e Martina Casarotti

CENTRALI: Benedetta Cometti, Alessia Bisegna e Michela Negri

SCHIACCIATRICI: Serena Moneta, Nadine Zech, Irene Zonta e Danijela Dzakovic

OPPOSTO: Sara Stival

LIBERI: Federica Vittorio e Fabiola Ruffa.

Coach Stefano Micoli

Vice allenatore Danilo Turchi

Allenatore e scoutman Damiano Romano

Fisioterapista Agostino Craparo

Al seguito della formazione aragonese anche il Presidente Nino Di Giacomo, il vice presidente Gaetano Colllura, il main sponsor Sergio Vella della Seap Depurazione Acque e Gerlando Galluzzo della Mediterranea Serramenti di Aragona, altro importante sponsor della Pallavolo Aragona.

Queste le parole del capitano Serena Moneta: “Abbiamo preparato benissimo la sfida contro l’Olbia e siamo pronte a dare il massimo per provare a portare a casa un risultato importante. L’Aragona è un mix perfetto di giocatrici esperte e giovani di grande valore. Daremo battaglia su ogni campo e contro qualsiasi avversario per cercare di raggiungere la salvezza in questo difficile e insidioso campionato di A2”.

Il coach Stefano Micoli afferma: “Sono particolarmente contento del periodo di lavoro che abbiamo svolto e vado ad Olbia con estrema fiducia per contrastare al meglio una squadra fisicamente dotata. Non dobbiamo cascare nel loro muro, le nostre avversarie hanno molti centimetri. La Seap Dalli Cardillo Aragona è una squadra in continuo miglioramento che fa ben sperare per quest’inizio di campionato”.