La Pallavolo Aragona prepara il derby col Terrasini

AGRIGENTO. Domenica prossima, 3 marzo, alle 18, la Seap Pallavolo Aragona sarà ospite del Volley Terrasini Palermo, per la 18esima giornata, quinta di ritorno, del campionato di serie B2, girone I. La gara si giocherà nella struttura geodetica di Terrasini, in via Partinico e sarà diretta dal primo arbitro Simone Chirieletti e dal secondo arbitro Francesco Aiello, entrambi della regione Lazio.

Le biancazzurre continuano ad allenarsi intensamente al palasport Pippo Nicosia di Agrigento per arrivare al top della condizione fisica alla sfida contro il sestetto dell’esperto coach Enzo D’Accardi, quartultimo in classifica con 13 punti. Le palermitane sono reduci dalla sconfitta per 3 – 0 in casa della capolista Santa Teresa di Riva.

Il roster del Volley Terrasini è composto, principalmente, da Spanò, Di Pisa, Collura, Caruso, La Parola, Incognito, Ferro, Anzà ed il libero Irma Lo Iacono, ex Seap Pallavolo Aragona. E’ senza dubbio una formazione da non sottovalutare ma da affrontare con la giusta determinazione.

Coach Paolo Collavini sarà privo della palleggiatrice titolare Martina Baruffi, in convalescenza dopo l’operazione alla caviglia, al suo posto giocherà Sara Gabriele (NELLA FOTO). Quasi certo, invece, il recupero del capitano, la centrale Francesca Cusumano, dopo l’infortunio muscolare.

Tutte le altre atlete sono in ottime condizioni fisiche. La squadra aragonese si allenerà per l’intera settimana e sabato pomeriggio svolgerà la rifinitura al PalaNicosia di Agrigento. La Seap Aragona partirà alla volta di Terrasini sabato mattina con al seguito, tra gli altri, il presidente Nino Di Giacomo.