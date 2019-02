Anche la cura del Parnkinson tra le iniziative del Mandorlo in fiore

AGRIGENTO. “Dance Well – movimento e ricerca per Parkinson”, pratica artistica rivolta principalmente a persone affette da morbo di Parkinson, attivata, ideata e promossa dal CSC Casa della Danza di Bassano del Grappa. E’ questa una delle iniziative inserite nel programma della 74esima edizione del Mandorlo in fiore.



NON DANZA TERAPIA, MA PRATICA ARTISTICA IN MUSEO. Per Dance Well il fine è l’arte attraverso l’espressione del proprio corpo, i partecipanti sono “dancers”, e proprio come danzatori- non come “persone col Parkinson” – affrontano le classi di danza. Elemento fondamentale della pratica è il luogo: nel caso specifico il Museo, che, in quanto scrigno d’arte e punto di riferimento culturale per il territorio, è fonte di ispirazione per i danzatori; l’ambiente è a tutti gli effetti parte integrante del progetto e dev’essere artisticamente denso, per essere ispirante, favorire il lavoro di costruzione dei movimenti, e permettere l’incontro con i visitatori stessi del Museo.



Le classi sono gratuite e aperte a tutti, familiari, amici, danzatori, anziani, cittadini, studenti, richiedenti asilo, in un vero momento inclusivo, poiché la “classe mista” permette la crescita collettiva, il sostegno reciproco e non emargina nessuno dei partecipanti.

Ecco di seguito gli appuntamenti:

-28 febbraio ore 18:30 Conferenza di presentazione | Sala conferenze Museo P. Griffo

-1 marzo ore 18:00 Classe di danza | Sala Zeus Museo P. Griffo

-2 marzo ore 17:30 Classe di danza | Sala Zeus Museo P. Griffo

-3 marzo ore 20:30 Dance Well – Oro l’arte di resistere. Spettacolo di danza | Sala Zeus Museo P. Griffo

Da un’idea di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco

Coreografia Francesca Foscarini

Drammaturgia Cosimo Lopalco

Supporto al processo creativo Anna Bragagnolo e Cristina Pulga

Co-prodotto da CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa, VAN