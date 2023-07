“La Pace” di Aristofane al Teatro Valle dei Templi: Un’inno alla convivenza e un sogno realizzato ad Agrigento

Nella splendida cornice dei templi di Agrigento, si è tenuto ieri sera uno spettacolo senza precedenti, una rivisitazione in chiave moderna delle tragedie greche, che ha segnato l’inizio di una nuova alleanza tra l’Ida e la Fondazione Teatro Pirandello, in vista di “Agrigento 2025”, titolo che conferisce alla città siciliana il prestigioso riconoscimento di Capitale italiana della cultura.

La serata, all’insegna dell’attualità e dell’inno alla pace, ha portato in scena l’opera “La Pace” di Aristofane, una scelta studiata a tavolino per il suo messaggio ancora profondamente valido nei giorni nostri. Mentre il mondo è sconvolto da conflitti e guerre, l’opera di Aristofane rievoca l’importanza della sana convivenza e della ricerca incessante della pace, temi che trovano un’eco particolarmente significativa nel contesto segnato dalle tensioni tra Russia e Ucraina.

Il teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio, una location di straordinaria bellezza e simbolo di storia e cultura millenarie, ha accolto il sindaco Francesco Miccichè e membri della Fondazione Teatro Pirandello con grande entusiasmo. La produzione de “La Pace” è firmata dall’Inda, l’Istituto Nazionale Dramma Antico, che finora aveva quasi esclusivamente portato queste preziose rappresentazioni al teatro greco di Siracusa.

Questo evento è un segno di straordinaria eccezione e si auspica possa segnare l’inizio di una lunga serie di spettacoli e iniziative culturali di alto livello ad Agrigento. La decisione di portare “La Pace” di Aristofane proprio a Agrigento non è casuale, come ha spiegato il sindaco Miccichè: il tema della pace è più attuale che mai, e Aristofane, anche nei suoi tempi, profetizzava la continua ricerca della pace, poiché le guerre sembrano essere un triste destino dell’umanità.

Per il sindaco di Agrigento “Si tratta di un risultato eccezionale. L’Inda, rinomata a livello internazionale per le sue produzioni, ha deciso finalmente di delocalizzare uno dei suoi spettacoli ad Agrigento, riconoscendo il valore e il potenziale culturale della città”. Per la Fondazione Pirandello, “Questa rappresentazione segna un inizio promettente e, sperano, aprirà la strada a molte altre manifestazioni culturali di pari rilevanza”.

La scelta di “La Pace” come opera inaugurale è un segno di speranza e di impegno verso un futuro in cui la cultura, l’arte e il messaggio di convivenza pacifica possano prosperare. Questa performance segna un passo significativo nella crescita culturale e nel riconoscimento di Agrigento come una delle città italiane più importanti nel panorama artistico e teatrale.

Lo spettacolo di ieri sera è stato un sogno finalmente realizzato, un inno alla pace e alla convivenza che ha riecheggiato tra i templi millenari, unendo storia e contemporaneità in un abbraccio unico e indimenticabile.