Ieri pomeriggio, il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento ha celebrato La Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento che, come ogni anno, ha trasformato la scuola in un palcoscenico di cultura, tradizione e creatività. Un’occasione speciale, molto partecipata, che ha richiamato studenti, docenti, famiglie e appassionati, uniti dall’amore per il sapere e dalla voglia di vivere il Liceo Classico come luogo di crescita e confronto.

La serata ha offerto una serie di iniziative coinvolgenti, che hanno messo in luce il talento e la preparazione degli studenti. Spettacoli teatrali, letture animate e performance musicali hanno dato vita a un programma che ha unito tradizione e modernità, in pieno spirito del liceo. Ogni angolo della scuola è stato animato da attività che hanno catturato l’attenzione del pubblico, rendendo l’atmosfera vivace e ricca di significato.

Un forte momento di orientamento è stato assicurato grazie agli incontri dedicati agli studenti di terza media e alle loro famiglie. Docenti e alunni hanno presentato l’offerta formativa dell’Istituto, evidenziando come il Liceo Classico sia una scelta educativa che prepara non solo culturalmente, ma anche umanamente, offrendo strumenti per affrontare il futuro con consapevolezza e determinazione.

L’evento ha confermato l’importanza del Liceo Classico come centro di cultura e tradizione, ma anche come realtà aperta all’innovazione. La dirigente scolastica, prof.ssa Marika Helga Gatto, ha sottolineato come queste iniziative rappresentino un’occasione unica per mettere in risalto la ricchezza educativa del percorso classico, evidenziando il ruolo fondamentale del dialogo tra passato e presente.

La Notte Nazionale del Liceo Classico non è solo una festa, ma un simbolo della vitalità e dell’importanza di una scuola che continua a formare giovani menti, proiettandole verso il futuro senza dimenticare le proprie radici. Una serata che resterà nella memoria dei partecipanti, testimoniando ancora una volta come la cultura possa unire e ispirare.

