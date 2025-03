I gruppi folk tra la gente e per la gente: un gemellaggio tra popoli senza precedenti. La notte bianca del Mandorlo in Fiore è tornata ed è stato un successo.

Sono lontani i tempi in cui i gruppi folk restavano confinati negli hotel, isolati dal cuore pulsante della città. Un tempo, la sagra era percepibile solo al Palacongressi, lontano dal centro, soprattutto nelle ore serali. Oggi, invece, Agrigento ha saputo reinventarsi con un format che ha riportato il festival tra la gente, valorizzando le strade e le piazze cittadine.

Il Food Village, allestito nella piazza della stazione, ha offerto un’area gastronomica ordinata e accogliente, mentre le bancarelle dei mercatini artigianali hanno animato il Viale della Vittoria, chiuso al traffico per l’occasione. Un’atmosfera suggestiva, capace di incantare cittadini e turisti. I bed & breakfast del centro sono andati sold out, mentre le prenotazioni si sono estese anche alle strutture ricettive dei comuni limitrofi.

Nel cuore della notte bianca, la via Atenea, la via Pirandello e le strade adiacenti si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto, dove locali e ristoranti hanno proposto menù e apericene ispirati ai gruppi folk presenti al Festival Internazionale del Folklore. Il risultato? Un viaggio tra innovazione e tradizione gastronomica, con piatti ispirati alle culture dei partecipanti. I gruppi folk, in abiti casual, si sono immersi nella città, creando momenti spontanei di condivisione: tra un brindisi e una risata, si sono formate mescolanze di balli e canti che hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal comitato organizzativo della 77esima Festa del Mandorlo in Fiore, che ha accolto con entusiasmo la proposta del Comitato di via Atenea e dintorni, desideroso di riportare il “salotto cittadino”al centro della movida e del turismo. Un progetto sostenuto da:

Foto Giuseppe Greco

Alessandro Accurso Tagano , portavoce

, portavoce Massimo Accurso Tagano , rappresentante di bed & breakfast e case vacanze

, rappresentante di e Francesco Danile , ristoranti e bar

, e Massimiliano Mendolia Calella , commercio

, Giulia Nicotra , organizzazione eventi

, Lilly Contino, organizzazione laboratori artistici

Tra gli abbinamenti dello Street Folk Festival:

India – Yellow

– Yellow Colombia – Freaks

– Freaks Serbia – Photos/La Prosciutteria

– Photos/La Prosciutteria Spagna – U Strittu

– U Strittu Grecia – Mojo/Ciaula

– Mojo/Ciaula Sicilia – Chapeau/Girasole

– Chapeau/Girasole Cile e Argentina – Fermata 80 (via Pirandello, subito dopo la scalinata)

Un successo che segna la strada per il futuro del Mandorlo in Fiore: una festa che non si limita alla tradizione, ma si rinnova e si apre al mondo, facendo di Agrigento il cuore pulsante di un incontro tra culture e popoli.

