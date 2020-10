La netta vittoria è apparsa chiara già pochi minuti dopo l’inizio dello spoglio, esplode la gioia dei fan di Miccichè

La netta vittoria è apparsa chiara già pochi minuti dopo l’inizio dello spoglio L’arrivo al comitato elettorale del viale della Vittoria salutato con un’ovazione.

Sono passate da poco le 15, i seggi si sono chiusi alle 14 e gli spogli sono cominciati subito dopo. Sono state scrutinate appena 14 sezioni su 55 ma nel comitato elettorale di Viale della Vittoria stanno già festeggiando. Agrigento ha un nuovo sindaco.

Sullo schermo luminoso il dato è netto. Il divario chiaro, stop alla scaramanzia, Franco Miccichè è già sindaco.

Il medico ortopedico di 62 anni, sposato e padre di due figli, ha rotto tutti gli schemi. A chi lo dava perdente già al primo turno, il dirigente responsabile di Igiene Pubblica al Comune di Porto Empedocle, ha risposto con un risultato netto. I dati che arriveranno da lì a poco confermeranno il successo. Il candidato del centro destra ha ottenuto 13.156 voti mentre lo sfidante, l’uscente Lillo Firetto, si è fermato a 8.615 consensi. Firetto al ballottaggio ha preso meno voti rispetto al primo turno (8.615 contro 8.813), Miccichè ne ha presi di più (13.156 contro 11.564). Dato ancora più significativo se si pensa che al primo turno hanno votato 32.699 agrigentini, al ballottaggio oltre diecimila in meno rispetto alla prima tornata (solo 22.124).

Alle 17 Miccichè arriva nel suo comitato elettorale, è apoteosi. Un’ovazione per un candidato che secondo tutti ha messo in campo valori veri. Umiltà prima di tutto. Ma a vincere è stato anche lo slogan del candidato sindaco, ovvero “normalità”. Ed è proprio la normalità che chiedono gli elettori, a cominciare dalla pulizia, il decoro urbano, la raccolta dei rifiuti. Piccole cose che secondo gli agrigentini farebbero la differenza.

“E’ un risultato strepitoso. Non me li aspettavo nemmeno io questi numeri, questo vantaggio. Agrigento, ancora una volta, ha dimostrato di volermi bene e di stimarmi. Molti mi hanno apprezzato come uomo e adesso, spero, mi apprezzeranno come politico, ha detto un emozionato Franco Micciché. Le previsioni erano buone, ma questa affermazione, con questi numeri così importanti, non me l’aspettavo. Sarò il sindaco di tutti, sarò il sindaco che ascolta. La mia porta sarà sempre aperta, ogni giorno gli agrigentini mi devono venire a trovare. Dedico questa vittoria alla mia famiglia perché mi è stata accanto in questi giorni. L’ansia, lo stress, la tensione soprattutto di stanotte. Sono state due settimane di fuoco, con toni un po’ accesi. Al sindaco uscente, Firetto, mando un abbraccio affettuoso perché la stima e l’affetto vanno oltre ogni bega politica”.

Foto Sandro Catanese