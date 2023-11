La Procura della Repubblica di Agrigento, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, ha iscritto sul registrato degli indagati sette fra medici ed infermieri dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per la morte del pensionato di 73 anni, deceduto dopo un intervento chirurgico. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dai familiari.

Il pubblico ministero Giulia Sbocchia, titolare del fascicolo, ha nominato due consulenti per eseguire l’autopsia. Si tratta del medico legale Antonio Guajana e del medico specialista in chirurgia generale Giuseppe Diana. L’uomo, dopo il ricovero e l’operazione, si è aggravato ed è stato trasferito in Rianimazione, dove poco più tardi il suo cuore ha smesso di battere.