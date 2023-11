Dall’autore premio Oscar per Bohemian Rhapsody, L’ora più buia e La teoria del tutto, arriva finalmente ad Agrigento il testo teatrale da cui è stato tratto un film Netflix di grande successo.

“I due Papi” di Anthony McCarten, per la regia di Giancarlo Nicoletti, è, infatti, il titolo dello spettacolo che andrà in scena al Teatro Luigi Pirandello, sabato 18 novembre, alle 21, e domenica 19, alle 17,30.

Con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, lo spettacolo racconta il complesso rapporto tra Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio, appena prima delle dimissioni di Benedetto XVI e della successiva elezione di Papa Francesco nel 2013.

Dieci anni fa, infatti, Benedetto XVI sbalordiva il mondo con le sue dimissioni, le prime dopo più di sette secoli.

Cosa ha spinto il più tradizionalista dei Papi alla rinuncia e a consegnare la cattedra di Pietro al radicale ed empatico cardinale argentino?

Saranno questi ed altri interrogativi a catturare lo spettatore nel corso dello spettacolo che si poggia su un testo eccezionale e di grande forza, che sa scandagliare l’animo umano restando sapientemente nel campo della commedia.

“I due Papi” non è solo un’opera teatrale che tratta di questioni teologiche, ma un mix di documento storico, dramma e humor che ci conduce attraverso la nascita di un’amicizia unica tra due figure straordinarie.

La regia si avvale,infatti, della traduzione del testo di Edoardo Erba e di un impianto scenico di grande impatto realizzato da Alessandro Chiti, premiata con il “Mulino Fenicio” per la Migliore Scenografia, ricreando con maestria i suggestivi luoghi, dai giardini di Castel Gandolfo alla terrazza di San Pietro fino alla iconica Cappella Sistina.

Completano il cast Alessandro Giova, Anna Teresa Rossini, nel ruolo di Suor Brigitta, la migliore amica di Papa Ratzinger, e Ira Fronten nel ruolo di Suor Sofia.