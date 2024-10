Dopo la battuta d’arresto a San Vendemiano, la Moncada Agrigento è pronta a riprendere il cammino e torna sul parquet di casa per affrontare la Virtus Imola. L’appuntamento è per domenica 27 ottobre, con la palla a due alle 18:30.

Coach Daniele Quilici ha caricato la squadra, consapevole dell’importanza di questo turno casalingo: “Affrontiamo questo match con la determinazione e la lucidità necessarie per fronteggiare una squadra come Imola, capace di eccellere nelle transizioni e di sfruttare al massimo la fisicità dei suoi esterni vicino a canestro. Sono tra le migliori nel campionato a rimbalzo offensivo, per cui sarà fondamentale reggere fisicamente sotto canestro e trovare soluzioni equilibrate”. Quilici sottolinea anche il desiderio del gruppo di riscattarsi: “Solo una prestazione collettiva di alto livello potrà garantire un successo”.

Per la Moncada, dunque, si profila una sfida impegnativa ma fondamentale per riprendere quota nel campionato, con il sostegno del pubblico agrigentino atteso sugli spalti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp