È l’ultima settimana di avvicinamento alla stagione regolare per la Moncada Agrigento, e l’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle. Domenica prossima, 1 ottobre, la squadra agrigentina farà il suo debutto nella prima giornata di campionato di serie A2 girone Verde, con un match che si preannuncia entusiasmante contro la Sebastiani Rieti, con palla a due fissata per le 18, presso il proprio fortino. In settimana sarà importante recuperare il talentuoso Davide Meluzzi, che fino a venerdì scorso ha svolto un allenamento differenziato. Meluzzi, playmaker nato a Rimini il 16 agosto del 1998, sta vivendo la sua prima stagione con la Fortitudo Agrigento e sembra già ben integrato nella squadra. “Mi sto trovando molto bene ad Agrigento, sia per quanto riguarda la vita quotidiana che per quanto riguarda la squadra. Le condizioni fisiche stanno migliorando, e anche se l’amichevole è saltata questa settimana, mi sento bene. Ho parlato con lo staff medico, e abbiamo deciso di fare un lavoro mirato. Lunedì tornerò ad allenarmi con tutti i miei compagni.”

Quando gli è stato chiesto degli obiettivi personali per la stagione, Meluzzi ha detto: “Quest’anno mi piacerebbe tornare ai livelli che ho raggiunto a Chieti, dopo un anno passato in modo altalenante a Rimini. Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, penso che quando si è in un gruppo così giovane, non bisogna porsi limiti. Ogni partita farà sicuramente testo, ma noi dobbiamo prima di tutto divertirci e prendere le cose partita per partita. Se continuiamo a lavorare duramente, sono sicuro che otterremo buoni risultati.” Tuttavia, non tutto è rose e fiori per la Moncada Agrigento. Il recupero dell’americano Jakob Polakovic si sta rivelando una sfida. Nella vittoria di Supercoppa contro Trapani, Polakovic ha subito una lussazione all’alluce, e ora i medici stanno valutando attentamente la sua situazione per determinare se sarà pronto per il debutto di domenica. I tifosi della Moncada Agrigento sono pronti a sostenere la squadra in questa nuova avventura nella serie A2, con l’attesa per il ritorno in campo di Meluzzi e l’incognita sul recupero di Polakovic. La settimana scorsa, nella splendida cornice del Castello Chiaramonte della famiglia Firetto, la squadra ha incontrato gli sponsor per una meravigliosa serata di Gala, rafforzando il legame tra la Fortitudo Agrigento e coloro che la sostengono. (*DV*) Domenico Vecchio