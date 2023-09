Terza vittoria consecutiva per l’Akragas di mister Coppa che sul neutro di Avola batte il Ragusa per 1-0, consolidando il buon momento in stagione.

Vince l’Akragas allo stadio “Di Pasquale” di Avola contro Ragusa e Akragas, gara valevole per la 4^ giornata del campionato di Serie D girone I. Il goal arriva al 56’: Scozzari sblocca la partita e

porta avanti la squadra.

L’incontro si è giocato a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, su decisione del commissariato di Avola. L’Akragas così conquista la terza vittoria in sette giorni.

Su sei partite sono state 5 le vittorie ottenute tra Coppa Italia e campionato di serie D.

Porte chiuse per motivi di ordine pubblico

Da notare che l’incontro si è giocato a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, su decisione del commissariato di Avola. Questa decisione ha reso l’atmosfera ancora più surreale, ma non ha impedito agli appassionati di seguire la partita con grande interesse.

Akragas: tre vittorie in sette giorni

Con questa vittoria, Akragas conquista la terza vittoria in sette giorni. In sei partite tra Coppa Italia e campionato di Serie D, la squadra ha ottenuto ben cinque vittorie. Questa serie positiva è sicuramente un segnale di forza e determinazione da parte della squadra, che sta dimostrando di essere una delle squadre da battere nella sua categoria

La vittoria di Akragas su Ragusa ad Avola è stata un momento emozionante per i tifosi e un passo avanti importante per la squadra in questa stagione. Con tre vittorie consecutive e una serie di successi, Akragas sta dimostrando di essere una forza da non sottovalutare nel panorama calcistico locale. Gli appassionati possono sicuramente attendersi altre partite avvincenti e momenti di grande sportività da entrambe le squadre nelle settimane a venire.

Ragusa-Akragas 0-1: 56′ Scozzari

IL TABELLINO:

RAGUSA (3-4-2-1): Freddi; Magrì (81′ Di Grazia), Porcaro, Brugaletta; Bamba, Ejjaki, Garufi, Vitelli (71′ Guerriero); Oggiano (71′ Maltese), Romano; Manfrellotti. A disp.: Grasso, Patanè, Manservigi, Cardinale, Gigante, Sinatra. All.Ignoffo.

AKRAGAS (4-2-3-1): Sorrentino; Scandurra (57′ Baio), Cipolla, Pantano, Rechichi; Ruffino (12′ Scozzari), Sanseverino; Llama (88′ Rossi), Puglisi (76′ Rea), Di Mauro; Marrale (66′ Trombino). A disp.: Busà, Di Stefano, Bruno, Litteri. All. Coppa.

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio (Celestino-Galluzzo).

MARCATORI: 70′ Scozzari

NOTE: ammoniti Cipolla