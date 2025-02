La Moncada Agrigento in Casa: Domenica 2 Marzo Sfida contro Faenza con Biglietto a Solo €5

Dopo il brillante successo contro Casale, la Moncada Agrigento si prepara a scendere nuovamente in campo domenica 2 marzo, alle ore 18.00, per una sfida fondamentale contro il Faenza. Con il sogno dei playoff sempre più vicino, la formazione di coach Quilici punta a capitalizzare il momento positivo e a dare il massimo davanti al proprio pubblico.

L’evento promette di essere una serata di grande emozione sportiva, e l’organizzazione ha pensato di renderlo accessibile a tutti. Il biglietto intero sarà disponibile al simbolico prezzo di €5, rendendo così la partita alla portata di tutti.

Per coinvolgere anche le famiglie e i più giovani, è stata attivata una promozione speciale: gli under 18, se accompagnati da un adulto, potranno entrare gratuitamente. Un’opportunità da non perdere per chi vuole trascorrere una giornata all’insegna dello sport con i propri cari.

La vendita dei biglietti inizierà alle ore 17.00 presso il botteghino dello stadio domenica, e sarà possibile acquistare il ticket anche durante gli orari di segreteria durante la settimana. Chi preferisce la comodità della prenotazione online, potrà acquistare il biglietto intero a €5 attraverso il sito ufficiale.

L’organizzazione della Moncada Agrigento invita tutti i tifosi a partecipare numerosi e a sostenere la squadra con il proprio tifo, per spingere i ragazzi verso una vittoria fondamentale. “Vogliamo che le tribune siano stracolme e che il vostro tifo sostenga e trascini i nostri giganti”, è l’appello degli organizzatori, che sperano in una serata di grande entusiasmo e passione.

Un’occasione imperdibile per vivere una serata di sport e solidarietà, dove ogni tifoso può fare la differenza e aiutare la Moncada Agrigento a compiere un altro passo verso il sogno playoff.

