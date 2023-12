La miglior arancina di AllFoodCicily? La scelta è chiara: La Panetteria Rosticceria!

Gli agrigentini, come anche molti siciliani, si preparano a mettersi a dieta in vista della tradizione dell’abbuffata di arancine per Santa Lucia il 13 dicembre. È un momento in cui l’intera regione si delizia con questo cibo simbolo della Sicilia.

Dalla redazione di AllFoodCicily, hanno compiuto un tour dei locali rinomati che nel corso del tempo hanno vantato una produzione di qualità di questo piatto iconico. Ma c’è un vincitore incontestabile: La Panetteria Rosticceria, situata in Via Francesco Crispi 164, ha conquistato la nostra preferenza senza alcun dubbio.

Le arancine qui, fritte poche alla volta, riposano in un bancone mantenendosi calde, conservando una panatura regolare e asciutta che offre una croccantezza perfetta. Il riso, ben sgranato e cotto alla perfezione, sposa un ripieno di alta qualità e abbondante, emanando un profumo irresistibile. Il costo di soli 3,00 Euro rende questa delizia ancora più attraente.

Mentre abbiamo stilato una classifica dei migliori locali in base alla qualità del riso, degli ingredienti del ripieno, della cottura e della panatura, La Panetteria Rosticceria ha primeggiato in ogni aspetto, superando la concorrenza con il suo prodotto eccezionale.

Gastronomia San Pio X, situata in Via G.B. Peruzzo 1, si è posizionata al secondo posto con un’arancina dalla forma regolare, ottima panatura croccante e riso ben sgranato, ma il prezzo più accessibile di 1,80 Euro non è riuscito a superare la qualità offerta dal vincitore.

Al terzo posto, Bar Sajeva, in Viale della Vittoria, 143, propone un’arancina regolare con una panatura discreta ma croccante e un ripieno ben fatto, offrendola a un prezzo di 1,50 Euro, tuttavia, la sua qualità si piazza un gradino sotto rispetto alle prime due posizioni.

Bar Vetro, in Via Imera 37, si colloca al quarto posto con un’arancina dalla forma regolare, particolarmente croccante e riso cotto perfettamente, sebbene sia risultata un po’ più colloso rispetto alle altre, mantenendo comunque una buona fattura e venduta a 2,00 Euro.

Chiude la classifica il Panificio Messina, situato a Villaseta, che offre un prodotto discreto con una buona panatura e riso mediamente sgranato, seppur con un ragù non troppo abbondante, venduto a 1,50 Euro.

In conclusione, se c’è un luogo da privilegiare per assaporare l’autentica bontà delle arancine ad Agrigento, AllFoodCicily non può che raccomandare La Panetteria Rosticceria, il tempio della migliore arancina in città.