La parola Vigàta ci fa subito pensare a un’immagine carica di significati: libri, fiction televisive, una Sicilia che mescola la realtà con la fantasia, eppure c’è qualcosa di più profondo dietro a quella definizione. Vigàta, per Andrea Camilleri, non è solo un luogo di finzione, ma un mondo che affonda le radici nella sua terra natale, Porto Empedocle. Un paesaggio che Camilleri ha trasformato in letteratura, ma che è nato dalla realtà di un paese vero, ricco di storia, di odori, di sapori, di tradizioni. VIDEO

In occasione del centenario della nascita di Camilleri (Porto Empedocle 1925 – 2025), il giornalista e scrittore Lorenzo Rosso pubblica il libro “La mia Vigàta: con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano”, edito da Vgs Libri. Un’opera che va oltre la fiction televisiva e i luoghi immaginari della Vigàta televisiva. Rosso compie un viaggio nei veri luoghi di Camilleri, quelli vissuti dallo scrittore nella sua Porto Empedocle, che hanno ispirato la creazione di un paesaggio narrativo che è diventato uno dei simboli più conosciuti della letteratura italiana.

Il libro, infatti, non si limita a raccontare la Vigàta letteraria, ma restituisce giustizia ai luoghi reali di Camilleri, quelli che ha vissuto personalmente. Porto Empedocle, con il suo mare, i suoi vicoli, la sua gente, le sue tradizioni, è il cuore pulsante di un’immaginazione che ha saputo trasformare la realtà in un racconto senza tempo. Come sottolinea lo stesso Gennaro Schembri, docente di Scienze Umanistiche all’Università di Palermo, nella prefazione: “Lorenzo Rosso non si limita a fare un tributo alla fiction di Camilleri, ma ci guida alla riscoperta dei luoghi veri, quelli che hanno dato vita a Vigàta. È un’opera che esplora il rapporto tra città reale e immaginaria, partendo dalla biografia e dalle percezioni sensoriali di Porto Empedocle, città che Camilleri ha trasfigurato nella sua narrazione.”

Rosso, infatti, in questo volume, restituisce l’anima di Porto Empedocle, la città che Camilleri ha raccontato in ogni dettaglio, dalle strade ai profumi, dalle tradizioni alle memorie che hanno forgiato la sua scrittura. Con questo libro, i lettori hanno finalmente l’opportunità di vedere, attraverso gli occhi di Camilleri, un paese che è molto più di un’ambientazione per una fiction: è il luogo che ha formato lo scrittore, che ne ha plasmato la visione del mondo e che oggi continua a vivere nelle sue pagine.

Il volume, inoltre, è arricchito da una appendice fotografica curata da Angelo Pitrone, che ci regala immagini evocative di Porto Empedocle e delle sue bellezze, e un testo-ricordo di Bruno Gambarotta, che racconta il suo incontro con Camilleri, quando i due condividevano l’ufficio in viale Mazzini a Roma. Un contributo che aggiunge un tocco personale e affettuoso alla figura del grande scrittore.

“La mia Vigàta” non è solo una riflessione sul mondo letterario di Camilleri, ma una passeggiata nei suoi veri luoghi. Un’opera che ci fa scoprire la Porto Empedocle autentica, quella che ha ispirato Camilleri, e che continua a vivere attraverso i suoi libri. Con questo libro, Lorenzo Rosso rende giustizia ai luoghi veri di Camilleri, quelli che, pur essendo radicati nella realtà, sono diventati eterni grazie alla magia della sua penna.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp