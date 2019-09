LA MASTER FIT EVENTS APPRODA NELLA MERAVIGLIOSA AGRIGENTO.

Dopo aver partecipato alle migliori Kermesse di tutta Italia la Master Fit Events, nata dalla grande esperienza e professionalità dei tre Master Trainer Gerlando Castelli, Maurizio Contarino e Ferdinando Marchese, Organizza per la prima volta, Domenica 6 Ottobre, un evento di Fitness TOTALMENTE GRATUITO nel Centro Commerciale “Città Dei Templi” di Agrigento.

I tre Presenters delizieranno i presenti con le lezioni di Fit Boxing®️ e Master Tonic®️, Inoltre per l’intera giornata diverse discipline si alterneranno tra di loro: Zumba, Functional Training, Jumple, Step, Cross Fit, Pound, Movida, Hip Hop, Pilates e tanto altro ancora.

Per questo che è l’evento di fitness più atteso in tutta l’isola sono stati organizzati Bus in partenza da Palermo.

Quella di Domenica 6 Ottobre sarà una giornata all’insegna del benessere fisico e mentale adatta a tutti, ma anche un occasione per gli appassionati del settore da non lasciarsi assolutamente sfuggire.