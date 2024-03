Un concerto inedito con la band dal vivo: la Marco Floris & The Great Music torna a calcare il palco della Posta Vecchia di Agrigento, diretto da Giovanni Moscato. La data da segnare in agenda è il prossimo 18 aprile, alle 21. Ingresso 10 euro, ridotto per under 14 e over 65, 8 euro.

Per info e prenotazioni contattate il botteghino del teatro via Giambertoni oppure contattare i numeri telefonici 092226737- 3683175996. Un concerto dedicato alla mamma del frontman della band, Marco Floris, scomparsa recentemente.

Sul palco Marco Floris; Anna Rita Floris in arte “Lady rock”, corista e voce solista; Giovanni La Rocca, basso elettrico; Marco Galluccio, chitarra ritmica; Marco Ciraolo, chitarra elettrica solista; Dario Failla, corista e voce solista; Elisa D’Alessandro, danze ;Stage Star, Andrea Lentini. Presenta Giuseppe Pumo.