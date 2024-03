Forse non ci hai fatto caso ma i supermercati mettono volutamente il reparto ortofrutta all’inizio del negozio perché i vivaci colori mettono subito l’allegria e invogliano agli acquisti. I colori dei vegetali non mettono di buon umore a caso perché l’organismo riconosce ciò che lo aiuta a stare meglio. Vale la pena approfondire i benefici legati a ognuno dei cinque principali colori di frutta e verdura che favoriscono la salute e il benessere dell’organismo.

Viola / blu

Sono di colore viola o blu verdure come melanzane, radicchio, cipolle di Tropea e frutta gustosa come mirtilli, more, ribes, prugne, uva, ore, lamponi, fichi. Il colore è dovuto all’alta concentrazione di antiossidanti che hanno proprietà antinfiammatorie e riducono il colesterolo. Alcuni alimenti sono altresì ricchi di potassio e magnesio, preziosi per la salute dei muscoli, compreso quello cardiaco. Per assimilare meglio i nutrienti, bisognerebbe mangiarli crudi. A volte può esser difficile, a meno che tu non possegga estrattori di succo di alta qualità, preziosi alleati che spremono a freddo grazie a una coclea che lavora a bassi giri.

Bianco

Il colore bianco è proprio di ortaggi come cavolfiori, finocchi, aglio, cipolle, porri, sedano e frutta come mele e pere che favoriscono la salute di cuore e ossa grazie alla presenza di antoxantine, una molecola con proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antitumorali. Il sedano, in particolare, è ottimo ingrediente da usare nell’estrattore che non ossida il succo.

Giallo / arancio

Un altro gruppo di vegetali è quello di colore giallo e arancio a cui appartengono: zucca, peperoni, cipolle, limoni, pompelmo, mandarini, mango, carote, pesche, albicocche, zenzero che sono tutti ricchi di betacarotene, vitamina A e C, cioè potenti antiossidanti e antinfiammatori che prevengono i malanni di stagione, aiutano la vista. Inoltre, garantiscono un’ottima fonte di ferro, potassio e fibre.

Verde

Il verde è probabilmente uno dei colori che raggruppa più vegetali perciò ricordarli tutti è difficile. Alcuni esempi di verdure verdi sono quelle a foglia come insalata, bietole, catalogne, spinaci, cicoria ma anche broccoli, carciofi, cetrioli, zucchine, asparagi, basilico, agretti, prezzemolo, avocado e tutta la famiglia dei cavoli. Tra la frutta, vanno nominati kiwi e uva bianca.

La particolarità di questi vegetali riguarda l’alta concentrazione di clorofilla, che dà proprio il colore verde, in grado di assicurarti un apporto di micronutrienti preziosi per l’organismo. In particolare, si osserva una forte concentrazione di luteina e zeaxantina, capaci di proteggere la retina e preservare la vista, prevenendo patologie degenerative. Un’altra molecola molto presente in frutta e verdura verde è il sulforafano che rafforza i vasi sanguigni ed è prezioso per i pazienti affetti da alcuni tipi di tumori.

Rosso

Ciliegie, angurie, pomodori, peperoni, arance rosse, fragole, ravanelli e melograno: sono alcuni dei tanti vegetali di colore rosso che sono ricchi di antiossidanti come licopene, antocianine, acido ellagico in grado di ridurre il rischio di osteoporosi e diabete. Inoltre, inibiscono l’accumulo del colesterolo perciò da consumare il più possibile, anche grazie all’estrattore che separa la polpa dal succo senza frullare i vegetali.