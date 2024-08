Un evento musicale di grande prestigio quello in programma il prossimo 5 Settembre alle ore 21.00 a Palma di Montechiaro a cura del Corpo Bandistico Vincenzo Bellini, che per l’occasione celebrerà il 40º anniversario della sua fondazione. Sullo sfondo della suggestiva scalinata della Chiesa Madre, tra musica raffinata e celebrazioni solenni, il pubblico potrà godere di un repertorio di brani classici e contemporanei, eseguiti con maestria da talentuosi musicisti.

Il Corpo Bandistico Musicale Vincenzo Bellini oltre a caratterizzarsi come “fabbrica di talenti“, rappresenta nel contesto sociale della città un importante punto di riferimento per numerosi giovani, con un repertorio che spazia da brani lirici e sinfonici a composizioni originali.

Il concerto si trova inserito nel programma dei festeggiamenti della Patrona di Palma di Montechiaro, Maria Santissima del Rosario, e organizzato con il patrocinio del Comune di Palma.