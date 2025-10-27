Il periplo della Sicilia in tandem: la lunga strada verso la parità passa da Agrigento

C’è una bicicletta speciale che attraversa la Sicilia, tappa dopo tappa, con un messaggio potente: “volere è potere”. È quella di Chiara Ozino e Giusy Parisi, un’atleta non vedente che insieme all’amica e compagna di viaggio sta compiendo il periplo dell’isola in tandem, un’impresa sportiva e umana che unisce coraggio, determinazione e inclusione.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Ragazze in Tandem”, racconta una storia di amicizia, resilienza e libertà. Un viaggio faticoso e bellissimo, che tocca città, borghi e paesaggi dell’isola, e che a ogni tappa accende i riflettori sul diritto allo sport come strumento di crescita e uguaglianza.

Domenica 19 ottobre il tandem è arrivato ad Agrigento, accolto nella suggestiva cornice della Valle dei Templi dal Soroptimist Club di Agrigento, con la presidente Paola Toscano e le socie del club. A dare il benvenuto anche i volontari dell’associazione Moto Therapy, che condividono la stessa missione: abbattere barriere fisiche e culturali attraverso la forza dello sport e della solidarietà.

L’incontro, patrocinato dal Soroptimist International d’Italia, è stato un’occasione per celebrare il progetto nazionale “Donne & Sport – La lunga strada verso la parità”, che valorizza la pratica sportiva femminile come strumento di emancipazione e inclusione sociale.

Un momento toccante si è vissuto ai piedi del Tempio della Concordia, dove il tandem di Chiara e Giusy ha simbolicamente unito forza e tenacia, fiducia e complicità, diventando metafora di un percorso condiviso verso una società più equa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, dott. Roberto Sciarratta, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, e al presidente di Moto Therapy, per l’entusiasmo e la collaborazione in questa tappa agrigentina di grande valore umano e sportivo.

