Impianto top-class frutto di collaborazione tra privati e amministrazione, al servizio dello sport

La Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona comincia la nuova stagione nel modo più bello: vittoria netta e convincente per 3-0 sul Club Leoni Palermo, davanti a un pubblico entusiasta e in una cornice che ha superato ogni aspettativa.

Ma la notizia non è solo sportiva. Il PalaMusetti, alla sua prima vera “prova del fuoco”, si è mostrato per ciò che è: una struttura di eccellenza, moderna, accogliente, funzionale.

Una categoria C, sì, ma con un palazzetto da Serie A.

Un impianto che è un gioiello

Bagni pulitissimi e attrezzatissimi, spogliatoi ampi e accoglienti, una sala stampa da professionisti del massimo livello, videowall e tabellone luminoso che danno spettacolo, area ospitalità e bar sempre aperto.

Servizi per disabili, spazi curati e un’atmosfera familiare che rende il PalaMusetti un luogo dove viene voglia di trascorrere il pomeriggio.

Un impianto nel cuore di Agrigento, finalmente all’altezza della passione sportiva della città.

La partita

Sul campo, le ragazze di Aragona hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo i tre set in appena un’ora e 17 minuti:

25-14 | 25-11 | 25-13.

Il sestetto iniziale — Vinciguerra, Sbarufatti, Patti, Montante, Cusumano, Todorova e Eghaier libero — ha imposto ritmo e precisione, costringendo il tecnico palermitano a chiamare time-out sul 14-10 e sul 19-14. Poi, il break decisivo e la chiusura in sicurezza.

Nel secondo set spazio anche a Catalano, Morreale (accolta da un’ovazione del pubblico) e Terrazzino, in un parziale letteralmente dominato.

Nel terzo set, Catalano titolare al posto di Montante, con Vella in regia, Lentini e Savitteri subentrate nel finale, per un controllo totale fino all’ultimo punto.

A referto anche Abbate.

Atmosfera e pubblico da brividi

Oltre 350 spettatori hanno gremito le tribune del PalaMusetti: un dato superiore a molte presenze di categorie nazionali.

Applausi, cori, bandiere e sorrisi: l’entusiasmo era palpabile.

Un clima da grande evento, che ha reso il debutto un piccolo momento di storia per la pallavolo aragonese.

Le parole del presidente Di Giacomo

«Sono contento della prestazione della squadra e della risposta del pubblico – ha dichiarato il presidente Di Giacomo–.

C’era una bellissima atmosfera nel nuovo palasport, e questo ci dà ancora più forza per affrontare la stagione».

Una vittoria, un pubblico caloroso e una casa che profuma di futuro: Aragona è pronta a volare alto.

È solo l’inizio, ma le vibrazioni sono già da grande pallavolo.

Avanti così, Mediterranea!

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp