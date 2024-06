In collaborazione con gli amici di Soli e Luna, vi aspettiamo giovedì 27 Giugno per una serata indimenticabile di cena con degustazione vini, accompagnata dall’incanto delle luci del tramonto sul Lago Salagò.

L’evento prenderà il via alle ore 19:00 con le visite guidate della cantina, seguite alle 20:30 dall’apertura del grande buffet di specialità. Potrete deliziare il palato con salumi dei Nebrodi, formaggi, il rinomato Ragusano DOP, caponata, insalate, fritti misti e le celebri polpettine di scottona in agrodolce con cipolla di Tropea, preparate con la firma di Soli e Luna. Non mancheranno panificati caldi sfornati dal nostro forno a legna, pane, pinse romane, pizza contemporanea ad alta idratazione e pizze gourmet, il tutto accompagnato da buona musica grazie al DJ Set!

L’evento è riservato a un numero limitato di persone.

Prezzi e Prenotazioni:

Visita guidata della cantina e degustazione aduli inclusi: 40 Euro

Ridotto (fino a 17 anni): 20 Euro

ℹ️ Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Tel: 3497576514 o 3465747648

Email: [email protected]

Vieni a festeggiare l’estate con noi?