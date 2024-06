Agrigento è a caccia di un allenatore di peso per rilanciare il progetto e costruire una squadra che punti al ritorno in A2. In pole position c’è il ritorno di Devis Cagnardi, che quest’anno è stato protagonista della finale playoff con Cantù. Un ritorno ad Agrigento sarebbe molto gradito alla piazza, considerato che Devis gode di grande stima e, con la Moncada, ha sempre centrato gli obiettivi, trovando anche un ambiente da cui ripartire e rilanciarsi. Finita l’avventura a Cantù, Gabriele Moncada sogna di riaverlo ad Agrigento.

Tra i nomi caldi c’è anche Daniele Quilici, già vice di Daniele Parente a Trapani. Livornese DOC, Quilici inizia la sua carriera di allenatore nelle giovanili labroniche di Junior Basket Livorno, Basket Livorno e Meloria Basket, per poi iniziare a girare la Toscana con tappe a Ghezzano, Use Empoli, tornando a Livorno sponda Don Bosco, e l’Italia con We’re Basket Ortona e SanGiorgese Basket.

Nel suo curriculum ci sono anche il Trofeo delle Regioni alla guida della selezione Toscana ed esperienze di assistente al Nike Euroleague Junior Tournament e NBA Basketball Without Borders. Ha collaborato per 4 stagioni con la psicologa dello sport Cristiana Conti (EA7 Milano e Montepaschi Siena). E’ saltata invece la trattativa con Daniele Aniello, reduce dalla complicata esperienza sulla panchina della Chieti Basket 1974 in Serie B Nazionale. L’allenatore di Grottammare proseguirà la sua carriera in Ecuador, dove allena i Zamora Jaguars nel massimo campionato del paese sudamericano.