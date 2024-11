La terza edizione dei Pomeriggi Musicali al Circolo Culturale Empedocleo, sotto la direzione di Giuseppe Adamo, ha preso il via con un evento straordinario che ha celebrato il talento dei giovani musicisti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, diretto dalla presiede Marika Helga Gatto. La serata, dedicata alla Luna, ha offerto un programma di sala variegato ed estremamente impegnativo, confermando la qualità della formazione musicale degli studenti e l’abilità didattica dei loro insegnanti.

Giovani talenti, grandi emozioni

Gli studenti, sotto la guida magistrale dei docenti di esecuzione e interpretazione del liceo, hanno saputo affrontare con maestria composizioni di grande difficoltà tecnica e interpretativa. Il programma di sala ha spaziato dai virtuosismi di Chopin alla raffinatezza di Haydn, dalle atmosfere intime di Villa Lobos al lirismo evocativo di Bellini e Piazzolla. Le esecuzioni hanno messo in luce non solo il talento individuale degli allievi ma anche la capacità di lavorare in ensemble, qualità che testimonia l’eccellenza del percorso formativo musicale.

Un programma impegnativo e ricco di sfumature

La serata si è aperta con lo Scherzo n. 2, op. 31 di F. Chopin, eseguito al pianoforte da Giorgia Russo (Classe VAM), un brano che richiede grande padronanza tecnica e sensibilità interpretativa. Subito dopo, la Siciliano BWV1031 di CPE Bach, eseguita al flauto da Giuseppe Montana e al pianoforte da Alessia Alaimo (Classe IVAM), ha incantato con la sua dolcezza e linearità melodica.

Lo Studio n. 11 di H. Villa Lobos, eseguito alla chitarra da Piergiorgio Plano (Classe VBM), ha evidenziato la capacità del giovane musicista di affrontare le complesse strutture armoniche del compositore brasiliano. Il brano O Luna Lucente di FJ Haydn, tratto dall’opera Il mondo della luna , ha visto il tenore Felice Calafato (Classe VBM) esibirsi in una performance lirica di grande intensità.

Un momento di grande suggestione è stato l’ Entr’acte di J. Ibert, con Giuseppe Montana al flauto e Paolo Tessitore alla chitarra, che ha offerto un raffinato dialogo tra i due strumenti. L’esecuzione del Concerto per quattro violini in Re maggiore di GP Telemann, con gli studenti delle classi VBM (al violino: KD Nalbone, A. Puma, L. Biotta, I. Monfalcone, C. Clemente), ha dimostrato la complessità dell ‘insieme strumentale e la perfetta sinergia tra i musicisti.

Il programma è proseguito con l’emozionante Adiós Nonino di A. Piazzolla, interpretato da Giulia Cognata (pianoforte) e Giovanni Lo Mascolo (tromba), e si è concluso con l’esecuzione corale del brano Luna di Stephens, accompagnata da letture a tema lunare tratte da Saffo, Leopardi, Borges, Rodari e Vasco Rossi.

Un pubblico caloroso e partecipe

La serata ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, che ha seguito con attenzione e applaudito lungamente ogni esecuzione. Il calore e l’entusiasmo degli spettatori hanno rappresentato il riconoscimento più autentico per l’impegno e il talento degli studenti e dei loro docenti.

Programma di sala

PROGRAMMA DI SALA F. Chopin, Scherzo n. 2, Op, 31 al pianoforte (Russo Giorgia) C. P. E. Bach, Siciliano BWV1031 (al flauto Montana Giuseppe, al pianoforte Alaimo Alessia) H. Villa Lobós, Studio n. 1 (alla chitarra Plano Piergiorgio) F. J. Haydn, dall’opera II mondo della Luna, O Luna Lucente (tenore Calafato Felice) J. Ibert, Entr’act( al flauto Montana Giuseppe, alla chitarra Tessitore Paolo,) G. P. Telemann, Concerto per quattro violini in Re magg. (al violino: K. D. Nalbone, A. Puma, L. Liotta, I. Monfalcone, C. Clemente, E. Di Falco, G. Gerlando, M. D’Aleo, .S. Biondo, S, Frangiamone) V. Bellini, Vaga Luna (contralto Gacioppo Ester) A. Piazzolla, Adios Nonino (arr. per Pianoforte e Tromba) (al pianoforte Cognata Giulia, alla tromba Lo Mascolo Giovanni) Stephens, Luna Musica d’insieme, Coro, Classi IVBM e VBM. Letture: Dillo alla Luna, frammenti estratti da opere da Saffo, G. Leopardi, J. L. Borges, G. Rodari, V. Rossi (Speziale Chiara, Siracusa Carla, Speziale Oriana , Annibale Salvatore, Nucera Giuseppe ) Docenti di Esecuzione e Interpretazione Pianoforte: Carmina Dario, Salvatore Michele Flauto: Curcio Pietro Antonio Violino: Juan Pablo Orrego Gonzàlez, Passantino Salvatore Canto: Alaimo Leonardo Chitarra: Carlucci Rocco Daniele Letture a cura della Prof.ssa Di Nolfo Anna Maria Direzione Artistica: Consolo Giacomo e Cottone Mauro Filippo

Un grande applauso a tutti gli artisti, che hanno regalato al pubblico una serata memorabile, dimostrando quanto l’arte e la musica possano essere un veicolo di crescita personale e culturale. La collaborazione tra i giovani talenti, i docenti e la direzione artistica ha confermato la centralità del Liceo Classico e Musicale Empedocle come polo d’eccellenza nel panorama formativo e artistico della città di Agrigento.

La Luna, simbolo di ispirazione e poesia, è stata il filo conduttore di un evento che ha saputo coniugare tradizione e modernità, emozione e tecnica, in un viaggio musicale che ha toccato le corde più intime dell’animo umano.

L’appuntamento segna solo l’inizio di una serie di incontri che promettono di proseguire con altrettanta qualità ed entusiasmo, una conferma del valore del progetto dei Pomeriggi Musicali.

Elio Di Bella

