La Società dell’Akragas dopo aver ufficializzato la rescissione del contratto di allenatore a mister Lillo Bonfatto e aver affidato la guida tecnica della squadra all’esperto Giancarlo Favarin, originario di Marina di Pisa, ha annunciato l’ ingresso in Società di nuovi soci che verranno presentati alla stampa domani mattina alle 11.30. Sul nuovo imprenditore che entrerà in quota Akragas, alcuni giornali hanno riportato il nome di Vincenzo Canzonieri, imprenditore siculo-veneto attivo nel settore delle carni, attribuendogli la guida di un’azienda con un fatturato annuo che supererebbe i 40 milioni di euro. Intanto l’ Akragas continua le sessioni di allenamento condotte da neo allenatore Favarin in vista della trasferta di domenica a Siracusa. L’ Akragas ha scelto il tecnico toscano perché, come spiegano in una nota: “È un allenatore di grande esperienza, competente e dal grande carisma, che può vantare oltre 700 panchine tra Serie D e C. Lo scorso anno ha allenato il Livorno in Serie D. Nella sua lunga carriera ha vinto sei campionati tra i professionisti con squadre del calibro di Lucchese, Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia.

Alla guida della Lucchese, nella stagione 2009/2010, ottiene la promozione in C1 e vince anche la Supercoppa Lega di Serie C, vedendosi così assegnare la “panchina d’oro di serie C”.

