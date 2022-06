“La lotta al fenomeno mafioso nella provincia di Agrigento”, incontro all’ex collegio dei Filippini

In occasione della pubblicazione della relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, “Immagina” organizza per lunedì 13 giugno prossimo, alle 17.30, all’ex Collegio dei Filippini di Agrigento l’incontro: “La lotta al fenomeno mafioso nella provincia di Agrigento. Analisi, strumenti, proposte di istituzioni e società civile. “L’evento è patrocinato dal Comune di Agrigento. Dopo la presentazione dell’ultima relazione della dia, un confronto tra rappresentanti di istituzioni, società civile e pubblico sulle modalità per contrastare la criminalità organizzata, al fine di tracciare le linee guida per una lotta congiunta che unisca cittadini, Forze dell’Ordine e mondo delle associazioni. Interverranno Michele Sodano, Parlamentare della Repubblica alla Camera dei Deputati e Presidente di Immagina APS per l’apertura dei lavori; Roberto Cilona, Vicequestore e capo della Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, per illustrare la relazione della dia e fornirà un’analisi del fenomeno mafioso nella provincia; Antonio Catania, Presidente dell’associazione A Testa Alta, a proposito di ruoli e responsabilità della società civile, anticorruzione dal basso e monitoraggio dei beni confiscati in provincia di Agrigento.