Obiettivo raggiunto per l’Evergreen Volley di Licata, Pullara: “Grande emozione”

“Obiettivo raggiunto per le ragazze dell’Evergreen Volley di Licata che battendo in casa il Ribera per 3 a 0 hanno conquistato la promozione in serie D. Congratulazioni a questo gruppo straordinario che merita questo importante traguardo.” E’ il commento dell’Onorevole di “Prima l’Italia”e Presidente della commissione speciale all’Ars Carmelo Pullara. “E’ stata una cavalcata vincente per le ragazze dell’Evergreen volley Licata- continua Pullara- che hanno vinto tutte le sfide di seguito e conquistato la meritata promozione vincendo nettamente 3-0 l’ultima gara. Io ero presente a questa finalissima ed è stata una grande emozione. Un gruppo straordinario che merita questo traguardo, merita tutta la nostra ammirazione , quando si arriva a tale successo niente viene per caso, il lavoro tecnico svolto da tutto lo staff è stato talvolta duro ma le ragazze non hanno mai mollato. Le atlete licatesi sono riuscite a finire il campionato con un primo posto in classifica e hanno raggiunto la serie D dimostrando di essere una spanna sopra le altre squadre. I miei complimenti allo staff tecnico, all’allenatore Gaetano Callea, alla presidente Donatella Italiano e a tutte le atlete per il risultato raggiunto che-conclude Pullara- ripaga la società di tanti sacrifici e riporta la pallavolo licatese ai livelli di visibilità regionale che sicuramente le compete, aumentando il prestigio della nostra città anche a livello sportivo.”