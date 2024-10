Più di 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana anche per gli episodi 5 e 6. I primi due episodi visti finora da 2 milioni di spettatori medi

Milano, 31 ottobre – Arrivano domani, venerdì 1° novembre, su Sky e in streaming su NOW gli ultimi due – attesissimi – episodi di Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883, diretti da Francesco Ebbasta. La serie Sky Original di Sydney Sibilia ha già conquistato il pubblico, segnando primati su tutti i fronti: ascolti da record, recensioni entusiastiche e un’ondata travolgente di affetto sui social per la serie, i suoi protagonisti e gli 883.

Nel corso di questa settimana, il quinto e il sesto episodio hanno superato quota 1 milione 300mila spettatori tv medi, registrando un ulteriore +3% rispetto alla settimana precedente. I primi due episodi, invece, sono stati visti finora da 2 milioni di spettatori medi.

Il gran finale ci riporterà all’estate 1992, “l’estate degli 883”, dove Hanno Ucciso L’Uomo Ragno si afferma come il tormentone estivo dell’anno. L’Aquafan di Riccione diventa il palcoscenico dei sogni di Max e Mauro, fra feste in piscina e una villa tutta per loro. Tuttavia, il successo porta anche le prime rinunce…

SINOSSI EPISODI 7-8

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno è il grande successo dell’estate, ma nessuno sa chi siano realmente gli 883. La vita di Max e Mauro non è cambiata molto e non sono neppure diventati ricchi. Mentre Mauro sogna un tour promozionale, Max è distratto dalla presenza di Silvia, ora single, di cui non ha mai smesso di innamorarsi. Arriva una proposta: Max e Mauro parteciperanno al Cantagiro!

Max desidera una vacanza con Silvia, ma dopo il successo televisivo, si profilano grandi opportunità per gli 883, tra cui il concerto di fine stagione all’Aquafan di Riccione. Per Mauro, è un sogno che si avvera: feste e ragazze in una villa tutta per loro. Max, tuttavia, sente la mancanza di Silvia e teme che si stia allontanando da lui. E non è finita qui: devono anche registrare un nuovo disco a breve!

La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e Groenlandia, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, esplorando la genesi di alcune delle canzoni più celebri degli 883. Max è interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo (Mike), mentre Mauro è interpretato da Matteo Oscar Giuggioli (Vostro Onore, Gli invisibili, Il filo sottile). Entrambi sono rappresentati come “underdog”: un nerd e un entusiasta che, grazie alla musica, diventano gli improbabili eroi di una storia capace di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan.

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883 è una creazione di Sydney Sibilia, già regista di successi come Smetto quando voglio, e vede la sua prima esperienza alla regia di una serie. Sibilia ha scritto la serie insieme a Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, con la collaborazione di Alice Filippi e Francesco Ebbasta.

