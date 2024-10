“Vista la decisione irrevocabile del nostro difensore Michele Fragapane, che ha più volte manifestato ai dirigenti di voler lasciare l’Akragas, la società biancoazzurra, essendosi trovata spiazzata dalla scelta del calciatore agrigentino, è stata costretta a tornare sul mercato per rimpinguare l’organico a disposizione di mister Bonfatto. Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata è corso subito ai ripari e ha perfezionato l’ingaggio di Mario De Marino, difensore centrale classe 2000, nato a Napoli”.

Lo comunica con una nota la società dell’Akragas. De Marino è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Poi il trasferimento al Venezia che lo gira in prestito al Bisceglie in Lega Pro dove confeziona 28 presenze nella stagione 2019-2020. De Marino è successivamente ingaggiato dalla Fidelis Andria, ancora in Lega Pro, dove colleziona 18 presenze nel campionato 2020-2021. Poi firma per la Nocerina (stagione 2022-2023 Serie D) e, successivamente, per il Barletta (stagione 2023-2024 Serie D). De Marino è già a disposizione di mister Lillo Bonfatto.

