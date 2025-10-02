La Lega Salvini Premier sempre attenta alla Sicilia e ad Agrigento

53 milioni di euro assegnati alla Sicilia dal Ministero dell’Ambiente. La Lega ha voluto un provvedimento che finanzia interventi per la messa in sicurezza del territorio e la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico.

Anche ad Agrigento arrivano risorse concrete: grazie all’impegno della Sottosegretaria all’Ambiente, Vannia Gava, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica stanzia 5.263.980 euro per interventi di mitigazione del rischio erosione su un tratto della costa di San Leone e 1.400.000 euro per lavori di protezione della fascia costiera e della sede stradale lungo il Viale delle Dune, sempre a San Leone.

“Un segnale chiaro della grande – sottolinea il consigliere comunale Valentina Cirino – di attenzione che la Lega Salvini Premier riserva al territorio agrigentino.”

