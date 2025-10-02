Fratelli d’Italia lascia la giunta Miccichè: “Scelta di chiarezza, dignità e coerenza politica”

Colpo di scena a Palazzo dei Giganti: Fratelli d’Italia esce dalla maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Miccichè. La decisione, arrivata al termine di una riunione alla presenza dei coordinatori provinciali e comunali Barba e Antinoro, dei consiglieri e assessori agrigentini e dell’assessore regionale Giusi Savarino, porta con sé le dimissioni immediate degli assessori Alfano e Piparo, ringraziati dal partito per “il grande lavoro fatto al servizio della città”.

“È stata una scelta sofferta ma condivisa – sottolinea la nota – nel rispetto della dignità della nostra classe dirigente e frutto di una riflessione attenta sul presente e sul futuro della città. Non servono poltrone per curare e difendere gli interessi del territorio. Non ci interessano tanto gli incarichi o i ruoli: ci interessa soprattutto continuare a lavorare con coerenza e determinazione per Agrigento”.

FdI denuncia anche il metodo con cui vengono prese le decisioni a Palazzo dei Giganti: “Abbiamo avuto la netta sensazione che troppe scelte venissero fatte in stanze non deputate dalla politica, senza trasparenza e senza il giusto confronto con la città e con i suoi rappresentanti eletti. E questo è inaccettabile”.

Il partito rivendica però il lavoro svolto in questi anni per la città, elencando i risultati ottenuti grazie all’impegno della sua classe dirigente e al sostegno del governo nazionale: dall’illuminazione dello stadio Esseneto al finanziamento da 4 milioni di euro per la strada Mosella, dagli interventi per le palestre e la piscina comunale ai contributi per il Teatro Pirandello, fino ai 7 milioni stanziati per contrastare l’erosione costiera a San Leone. “Questi sono esempi concreti – prosegue la nota – che parlano più di mille proclami”.

La linea è chiara: fuori dalla giunta, ma non dalla città. “Fratelli d’Italia Agrigento resta un punto di riferimento, anche fuori dal Palazzo dei Giganti, pronto a collaborare per il bene comune e determinato a costruire una guida della città capace di convogliare nuove energie ed entusiasmo, sempre al servizio dei cittadini”. Leggi anche: Fratelli d’Italia lascia Miccichè: cugini sì, fratelli mai più

