La guida completa al risparmio in ufficio e in azienda

Se il profitto è dato da guadagni meno costi, oltre a massimizzare le entrare, per aumentare il margine necessario agire anche sui costi riducendoli il più possibile. In tutti i luoghi di lavoro è possibile risparmiare e abbassare i costi fissi che pesano sul bilancio. Spesso molti pensano che abbassare e sia agire sul personale assunto ma non è esattamente così perché ci sono anche altre azioni da mettere in pratica che riguardano altri tipi di costi, come quelli dei dispositivi in ufficio, cancelleria, carta. Questa è la guida completa e definitiva che spiega finalmente come aumentare il risparmio in ufficio e in azienda.

Fare più attenzione all’uso di pc e stampanti

Purtroppo, negli uffici capita spesso che dispositivi elettronici indispensabili come i computer e le stampanti vengano utilizzati in maniera inefficiente, sprecando un sacco di energia elettrica e provocando una più veloce usura nel corso del tempo. È difficile accorgersi di questo secondo aspetto poiché non ci sono termini di confronto.

Esistono tanti modi per ottimizzare l’uso dei dispositivi elettronici, partendo con il spegnerli quando non servono invece di usare lo stand-by, come capita quando inizia la pausa pranzo. Abbassare la luminosità dello schermo, non usare uno screensaver e fare più attenzione alla classe energetica sono altri consigli da mettere subito in pratica.

Acquistare all’ingrosso online

Un sistema per risparmiare e abbassare i costi è acquistare all’ingrosso tutto quello che serve per ufficio come la cancelleria ma anche altri prodotti. Questo permette di avere degli sconti sulle quantità. Inoltre, sfruttando i portali online si trovano prezzi ancora più competitivi. Si può risparmiare in ufficio grazie alle offerte di aspirapolvere e sacchi per aspirapolvere per avere sempre tutto ben pulito e igienizzato.

Ottimizzare l’uso della carta

L’acquisto della carta a ben guardare pesa non poco sul totale dei costi dell’impresa. Ottimizzandone l’uso, si ottiene una differenza sostanziale. Spesso capita che in ufficio si faccia ricorso troppo spesso alle stampe anche quando non è strettamente necessario. Oltre a utilizzare carta riciclata, sarebbe meglio aumentare la digitalizzazione dei documenti, l’uso di e-mail al posto di fax e posta tradizionale.

Tutte le stampe sbagliate vanno poi recuperate sfruttando magari il retro per prendere appunti. Basta pensarci un attimo per trovare tanti modi per ottimizzare l’uso della carta in ufficio, ma bisognerebbe prima cambiare le abitudini.

Preferire produttivi ricondizionati

Quando si parla di prodotti ricondizionati spesso molte persone vanno a pensare solo e unicamente ai toner per la stampante. Ovviamente, sono un ottimo punto di ripartenza per ridurre i costi sull’acquisto di inchiostro nuovo ma anche avere una maggiore attenzione verso l’ambiente.

In commercio ci sono poi tantissimi altri prodotti ricondizionati che possono aiutare a risparmiare in ufficio e in azienda, senza dover lesinare sull’aspetto qualitativo. Computer, monitor, stampanti, tablet, smartphone e altri dispositivi elettronici possono essere acquistati ricondizionati invece che nuovi di zecca, risparmiando così sul costo.