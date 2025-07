Sono stati conclusi, in larga parte, i lavori da parte di Aica che ha ripristinato la sede stradale di via Acrone in seguito al movimento franoso provocata dalle infiltrazioni di acqua. I tecnici della società che gestisce il servizio idrico hanno eliminato i danni della strada e, nell’attesa di completare gli interventi, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato la revoca dell’ordinanza con cui, a metà febbraio, aveva disposto il divieto di transito per auto e pedoni. Resta, invece, in vigore l’ordinanza di chiusura della vicina sala Bingo, i cui locali hanno subito dei danni strutturali, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

