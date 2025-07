SCIACCA – Sta prendendo forma in queste ore, tra la cura degli allestitori e l’arrivo dei capolavori, una delle mostre d’arte più attese dell’anno in Sicilia. Dal 1° agosto al 14 dicembre, il Teatro Samonà di Sciacca ospiterà “Caravaggio tra l’oscurità e la luce”, una rassegna d’eccezione dedicata al maestro del barocco italiano.

Tra le opere già arrivate in città spicca “L’incredulità di San Tommaso”, uno dei dipinti più celebri di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Realizzato nel 1600 con la tecnica dell’olio su tela, il quadro raffigura l’apostolo Tommaso nell’atto di toccare con il dito la ferita sul costato di Cristo risorto: una scena intensa, carica di pathos e realismo, tra luci drammatiche e ombre taglienti, che sintetizza la poetica caravaggesca.

In tutto saranno 22 le opere esposte, provenienti da importanti collezioni italiane ed europee, selezionate per raccontare l’evoluzione stilistica e spirituale di Caravaggio, tra tormento interiore e genio artistico. A curare l’iniziativa è Denis Depaoli, noto per l’impostazione rigorosa e divulgativa delle sue esposizioni.

Una mostra che si preannuncia imperdibile per appassionati d’arte, studiosi e visitatori, capace di trasformare Sciacca in un polo culturale d’eccellenza per oltre quattro mesi. Un’occasione unica per ammirare dal vivo opere straordinarie in una cornice suggestiva, nel cuore di una delle città più affascinanti della costa siciliana.

