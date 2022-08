La fortuna bacia Porto Empedocle, centrato un “5” da oltre 128 mila euro

Ancora nulla di fatto per il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 25 agosto, con il Jackpot che arriva a 261 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 27 agosto.

È festa però per il fortunato che ha centrato un punto “5” da 128.565,21 euro a Porto Empedocle. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Catania, 16.

Altra giocata vincente con un “5” sempre da 128.565,21 euro, è stata convalidata a Siracusa presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via Nazionale, 215.

La combinazione vincente è stata 33, 41, 42, 84, 86, 88, J 38, SS 79.